Кокотайло Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотайло Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич

Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотайло (Бордюжа) Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
30.11.1954

Дочь: (Шевцова (Кокотайло)) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.02.1961

Дочь: (Озерная (Кокотайло)) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

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