Кокотайло Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотайло (Бордюжа) Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.11.1954
Дочь: (Шевцова (Кокотайло)) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.02.1961
Дочь: (Озерная (Кокотайло)) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна