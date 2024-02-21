Кокотайло (Бордюжа) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотайло (Бордюжа) Валентина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотайло Евгений

Мать: Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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