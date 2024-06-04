Кочеткова (Салтанова) Анисья Виссарионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Салтанова) Анисья Виссарионова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Салдаев Виссарион Степанов

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Михаил Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кочетков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кочетков Михаил Яковлев

Смерть
После 1883

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