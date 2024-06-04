Кочеткова (Салтанова) Анисья Виссарионова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Салдаев Виссарион Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кочетков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кочетков Михаил Яковлев
Смерть
После 1883