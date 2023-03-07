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Кочетков Михаил Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кочетков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кочетков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кочеткова Анисья Виссарионова

Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1902 ст.

Сын: Кочетков Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Анисья Виссарионова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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