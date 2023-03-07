Кочетков Михаил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кочетков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кочетков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кочеткова Анисья Виссарионова
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1902 ст.
Сын: Кочетков Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Кочеткова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно