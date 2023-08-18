Кочетков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кочетков Михаил Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камынина Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Мария Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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