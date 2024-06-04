Кочетков Ивлей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кочетков Яков Ивлеев (Иовлев)
Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Соколова (Кочеткова) Настасья Ивлеева
Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Кутюшова (Кочеткова) Арина Ивлеева
Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова
Смерть
1851