Кочетков Ивлей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Ивлей Дмитриев

Кочетков Ивлей Дмитриев

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Кочетков Дмитрий Антонов?

Мать: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Аграфена Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кочетков Яков Ивлеев (Иовлев)

Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Соколова (Кочеткова) Настасья Ивлеева

Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Кутюшова (Кочеткова) Арина Ивлеева

Мать ребёнка: Кочеткова Аграфена Михайлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1851
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.