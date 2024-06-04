Кочетков Дмитрий Антонов?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Кочетков Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кочетков Николай Дмитриев
Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова
Смерть
После 1797