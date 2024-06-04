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Кочетков Дмитрий Антонов?

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Кочетков Антон Карпов

Мать: Кочеткова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Стефанида Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Кочетков Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кочетков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кочетков Илья Дмитриев

Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кочетков Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кочетков Ивлей Дмитриев

Мать ребёнка: Кочеткова Стефанида Иванова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1797
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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