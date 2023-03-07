Салдаев Виссарион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кочеткова Анисья Виссарионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салдаев Николай Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Виссарионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плеханова Варвара Виссарионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салдаев Иван Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салдаев Галактион Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно