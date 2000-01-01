Лазебный Кондрат Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Кондрат Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лазебный Стефан Андреев

Мать: Домна

Смерть
Неизвестно
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