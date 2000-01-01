Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лазебный Кондрат Стефанов

Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лазебный Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Стефан Андреев

Смерть
Неизвестно
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