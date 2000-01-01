Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лазебный Кондрат Стефанов
Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лазебный Стефан Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно