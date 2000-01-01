Лазебный Стефан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Стефан Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Лазебный Lazebniy Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лазебный Кондрат Стефанов

Мать ребёнка: Домна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лазебный Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
Неизвестно
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