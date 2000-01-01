Лазебный Стефан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Лазебный Lazebniy Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лазебный Кондрат Стефанов
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
Неизвестно