Юркова Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1959
Сын: Юрков Юрий Борисович
Отец ребёнка: Юрков Борис Петрович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
22.12.1965
Дочь: Юркова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Юрков Борис Петрович
Смерть
Неизвестно