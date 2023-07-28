Юркова Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1959

Сын: Юрков Юрий Борисович

Отец ребёнка: Юрков Борис Петрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
22.12.1965

Дочь: Юркова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Юрков Борис Петрович

Смерть
Неизвестно

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