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Юрков Юрий Борисович

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

21.06.1959

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959

Отец: Юрков Борис Петрович

Мать: Юркова Светлана Алексеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
26.10.1979

Сын: Юрков Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Юркова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркова Светлана Алексеевна

Смерть
08.01.2016
Орёл, город Орёл, Орловская область