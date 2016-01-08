Юрков Юрий Борисович
Место рождения
Дата рождения21.06.1959
Дата смерти08.01.2016
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959
Отец: Юрков Борис Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1979
Сын: Юрков Вадим Юрьевич
Мать ребёнка: Юркова Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркова Светлана Алексеевна
Смерть
08.01.2016