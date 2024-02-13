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Кастрикин Аверьян Иванович

Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кастрикин Иван Сергеевич

Мать: Кастрикина Наталья Сидоровна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.10.1832 ст.

Жена: не указана

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.06.1848

Сын: Кострикин Аверьян Аверьянович

Мать ребёнка: Кастрикина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1848 ст.

Сын: Кастрикин Василий Аверьянович

Мать ребёнка: Кастрикина Прасковья Яковлевна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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