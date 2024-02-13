Кастрикин Аверьян Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
23.10.1832 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1848
Сын: Кострикин Аверьян Аверьянович
Мать ребёнка: Кастрикина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.06.1848 ст.
Сын: Кастрикин Василий Аверьянович
Мать ребёнка: Кастрикина Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно