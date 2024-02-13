Кастрикина Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикина Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1848

Сын: Кострикин Аверьян Аверьянович

Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1848 ст.

Сын: Кастрикин Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Иванович

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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