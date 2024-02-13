Кастрикина Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1848
Сын: Кострикин Аверьян Аверьянович
Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1848 ст.
Сын: Кастрикин Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Иванович
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно