Кастрикин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кастрикина Арина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кастрикин Аверьян Иванович
Мать ребёнка: Кастрикина Наталья Сидоровна
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кастрикин Козьма Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824