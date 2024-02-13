Кастрикин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кастрикин Иван Ивановч

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кастрикина Арина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кастрикин Аверьян Иванович

Мать ребёнка: Кастрикина Наталья Сидоровна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кастрикин Козьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1824

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