Ярмак (Ярмак) Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Ярмак) Ульяна Захаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1888

Дата смерти

01.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888

Отец: Ярмак Захарий Агафонович

Мать: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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