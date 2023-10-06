Ярмак Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти15.02.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1872
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1874
Дочь: Ярмак Анна Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Ярмак Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1878
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Ярмак Феодосия Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1883
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1886
Дочь: Ярмак Елена Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1888
Дочь: Ярмак Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893
Дочь: Ярмак Христина Захаровна
Отец ребёнка: Ярмак Захарий Агафонович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.02.1894
Черниговская губерния, Российская империя