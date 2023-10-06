Ярмак Захарий Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1872
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1874
Дочь: Ярмак Анна Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1876
Дочь: Ярмак Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1878
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Ярмак Феодосия Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1883
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1886
Дочь: Ярмак Елена Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1888
Дочь: Ярмак Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893
Дочь: Ярмак Христина Захаровна
Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно