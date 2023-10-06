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Ярмак Захарий Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1872

Сын: Ярмак Николай Захарович

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1874

Дочь: Ярмак Анна Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1876

Дочь: Ярмак Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1878

Сын: Ярмак Михаил Захарович

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Ярмак Феодосия Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Ярмак Евтихий Захарович

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1886

Дочь: Ярмак Елена Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1888

Дочь: Ярмак Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1893

Дочь: Ярмак Христина Захаровна

Мать ребёнка: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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