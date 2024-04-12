Первушин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967
Отец: Первушин Николай Иванович
Мать: Первушина Нина Адамовна
Рождение ребёнка
03.08.1988
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Первушина Елена
Рождение ребёнка
23.08.2001
Сын: Первушин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Первушина Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первушина Елена
Бракосочетание
Неизвестно