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Первушин Виктор Николаевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967

Отец: Первушин Николай Иванович

Мать: Первушина Нина Адамовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1988

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Первушина Елена

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.2001

Сын: Первушин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Первушина Светлана Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Светлана Ивановна

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