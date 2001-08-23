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Первушин Андрей Викторович
Первушин Андрей Викторович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
23.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Первушин Виктор Николаевич
1967 г.р.
Мать
Первушина (Небогатова) Светлана Ивановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2001
Отец:
Первушин Виктор Николаевич
Мать:
Первушина Светлана Ивановна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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