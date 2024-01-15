Толоцкий Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884
Отец: Толоцкий Василий ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Толоцкий Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Толоцкий Николай Николаевич
Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Толоцкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия
Г. Сталинград, Испенская, 9
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия
Г. Сталинград, Ул. Комсомольская, 7
Смерть
Неизвестно