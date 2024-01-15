Толоцкий Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолоцкий Николай Васильевич

Толоцкий Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884

Отец: Толоцкий Василий ?

Мать: Толоцкая Матрена Павловна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Толоцкий Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Толоцкий Николай Николаевич

Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Толоцкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия

Г. Сталинград, Испенская, 9
Рождение ребёнка
1912

Сын: Толоцкий Лев Николаевич

Мать ребёнка: Толоцкая Анастасия

Г. Сталинград, Ул. Комсомольская, 7
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close