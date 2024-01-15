Толоцкий Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Толоцкий Николай Васильевич
Мать: Толоцкая Анастасия
Рождение ребёнка
22.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно