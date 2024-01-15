Толоцкий Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Толоцкий Николай Васильевич

Мать: Толоцкая Анастасия

Рождение ребёнка
22.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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