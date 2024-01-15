Толоцкий Василий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Василий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Толоцкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Толоцкий Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна

Багаевская, Россия
Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Толоцкий Василий Васильевич

Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна

Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толоцкая Матрена Павловна

Смерть
Неизвестно
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