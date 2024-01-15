Толоцкий Василий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Толоцкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Толоцкий Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна
Багаевская, Россия
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Толоцкий Василий Васильевич
Мать ребёнка: Толоцкая Матрена Павловна
Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно