Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Зырянов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Зырянова Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Замиралова Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Зырянова Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зырянов Миней Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Федоров

Мать ребёнка: Зырянова Ульяна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Ульяна Осипова

Краснослободского дистрикта, д. Голяковой, крестьянская дочь
Смерть
1790
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