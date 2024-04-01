Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Зырянова Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Замиралова Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Зырянова Ульяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зырянова Ульяна Осипова
Краснослободского дистрикта, д. Голяковой, крестьянская дочь
Смерть
1790