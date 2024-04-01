Зырянова (Голякова) Ульяна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Голякова) Ульяна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

18.12.1783

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Зырянов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Замиралова Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зырянов Миней Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Федоров

Отец ребёнка: Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Краснослободского дистрикта, д. Голяковой, крестьянская дочь
Смерть
18.12.1783
Желяково, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
84 года
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