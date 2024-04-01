Зырянова (Голякова) Ульяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти18.12.1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, д. Голяковой, крестьянская дочь
Смерть
18.12.1783
Желяково, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
84 года