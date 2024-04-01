Замиралова (Зырянова) Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Авдотья 2 Андреева
Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Замиралов Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Замиралов Трофим Отст. Солд. Д. Шелегиной Андреев
Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно