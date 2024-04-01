Замиралова (Зырянова) Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралова (Зырянова) Ефросинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Зырянов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Никитин

Мать: Зырянова Ульяна Осипова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Авдотья 2 Андреева

Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Замиралов Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Замиралов Трофим Отст. Солд. Д. Шелегиной Андреев

Отец ребёнка: Замиралов Андрей Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Андрей Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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