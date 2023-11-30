Климова Зоя Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Зоя Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поваров Корнил

Мать: Поварова Евдокия Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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