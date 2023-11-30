Климова Зоя Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поваров Корнил
Мать: Поварова Евдокия Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно