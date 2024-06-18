Симон Артемьев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Артемий Иванов
Мать: Настасья Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Зотей Симонов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Герасим Симонов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миней Симонов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Максим Симанов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Матвей Симонов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семен Симонов
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Симонова
Мать ребёнка: Авдотья Ефимова
Смерть
Неизвестно