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Симон Артемьев

Место рождения

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Артемий Иванов

Мать: Настасья Корнилова

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Зотей Симонов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Герасим Симонов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миней Симонов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Максим Симанов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Матвей Симонов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Семен Симонов

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Симонова

Мать ребёнка: Авдотья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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