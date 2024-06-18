Авдотья Ефимова 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Ефимова

Место рождения

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Артемьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Зотей Симонов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Герасим Симонов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миней Симонов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Максим Симанов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Льготово, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Матвей Симонов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Семен Симонов

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Симонова

Отец ребёнка: Симон Артемьев

Смерть
Неизвестно

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