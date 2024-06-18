Авдотья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Зотей Симонов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Герасим Симонов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миней Симонов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Максим Симанов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Матвей Симонов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Семен Симонов
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Симонова
Отец ребёнка: Симон Артемьев
Смерть
Неизвестно