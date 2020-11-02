Глинская (Безносенко) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1936
Дата смерти02.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глинский Валентин Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.08.1966
Дочь: Громова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Глинский Валентин Тимофеевич
Смерть
02.11.2020
Калуга, город Калуга, Калужская область