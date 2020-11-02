Глинская (Безносенко) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлинская (Безносенко) Галина Дмитриевна

Глинская (Безносенко) Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1936

Дата смерти

02.11.2020

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936

Отец: Безносенко Дмитрий Григорьевич

Мать: Сушко Матрена Ефимовна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глинский Валентин Тимофеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.08.1966

Дочь: Громова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Глинский Валентин Тимофеевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
02.11.2020
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close