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Глинский Валентин Тимофеевич

Место рождения

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.11.1933

Дата смерти

17.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1933

Отец: Глинский Тимофей Маркович

Мать: Глинская Мария Семеновна

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глинская Галина Дмитриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.08.1966

Дочь: Громова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Глинская Галина Дмитриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
17.01.2013
Калуга, город Калуга, Калужская область
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