Глинский Валентин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1933
Дата смерти17.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1933
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глинская Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.08.1966
Дочь: Громова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Глинская Галина Дмитриевна
Смерть
17.01.2013
Калуга, город Калуга, Калужская область