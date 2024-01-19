Никанова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885
Отец: Петр
Мать: не указана
Родилась в дер. Березка Луковниковского района Западной области (ранее Ржевский район Тверской области)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Соколова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1910
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1913
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Соколова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно