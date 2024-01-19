Никанова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканова Пелагея Петровна

Никанова Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885

Отец: Петр

Мать: не указана

Родилась в дер. Березка Луковниковского района Западной области (ранее Ржевский район Тверской области)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Соколова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Соколов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Соколов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Соколова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Никанов Ефим Иванович

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.