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Никанов Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Софья Ефимовна

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: Соколова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Соколов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Соколов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Соколова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна

Кокошилово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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