Никанов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Софья Ефимовна
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: Соколова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1910
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1913
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Соколова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Никанова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно