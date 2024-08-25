Болдырев Илья Емельянович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти09.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Болдырев Иона Ильич
Мать ребёнка: не указана
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Болдырев Ефим Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Болдырева Анна Ильинишна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.04.1862
Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область