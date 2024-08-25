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Болдырев Илья Емельянович

Место рождения

Колбино, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

09.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Болдырев Емельян Михайлович

Мать: Болдырева Прасковья Егоровна

Колбино, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болдырев Иона Ильич

Мать ребёнка: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Болдырев Кирилл Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Болдырев Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Болдырев Ефим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Болдырева Анна Ильинишна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.1862
Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

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