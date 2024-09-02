Болдырев Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Болдырев Илья Емельянович
Мать: не указана
Сын: Болдырев Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна
Сын: Болдырев Константин Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна
Сын: Болдырев Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна
Дочь: Терехина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Сын: Болдырев Захарий Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Сын: Болдырев Родион Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Дочь: Болдырева Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Сын: Болдырев Фома Владимирович
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Дочь: Болдырева Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна