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Болдырев Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Болдырев Илья Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1858

Сын: Болдырев Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.05.1860

Сын: Болдырев Константин Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.06.1862

Сын: Болдырев Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Агафья Яковлевна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.11.1864

Жена: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.01.1868

Дочь: Терехина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.1869

Сын: Болдырев Захарий Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.11.1871

Сын: Болдырев Родион Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Болдырева Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Болдырев Фома Владимирович

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.01.1882

Дочь: Болдырева Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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