село Колбино, село Колбино, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Колбино

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Колбина Колбинской волости Коротоякского уезда Бондаренко Ивана Саввича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Тулиновой Варвары Митрофановны к Тулинову Степану Николаевичу о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Петровой Марины Фроловны к Петрову Егору Григорьевичу о расторжении брака. 1921–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Переверзева Поликарпа Д (и)митриевича к Переверзевой Евгении Антоновне о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Во Показать все
Дело по обвинению жит. с. Колбино Колбинской волости Кривенко Ивана Ильича в неявке на поверочный сбор. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Колбино Колбинской волости Шафоростова Семена Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 397 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1857Колбина, слоб. каз.при рч. Потудани.232092401419Церковь православная. Училище. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
756. Колбина, слобода бывшая государственная, при речке Потудани, дворов 132, жителей 956, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, почтова Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
Колбина3238слободаКолбинск.1701181

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
слобода Колбина

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7816Колбиносело51°02'с.ш.38°55'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Колбинское сельское поселение
20645412101с Колбиносело
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