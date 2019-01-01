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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Колбина Колбинской волости Коротоякского уезда Бондаренко Ивана Саввича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Тулиновой Варвары Митрофановны к Тулинову Степану Николаевичу о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Петровой Марины Фроловны к Петрову Егору Григорьевичу о расторжении брака. 1921–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Дело по иску жит. с. Колбино Колбинской волости Переверзева Поликарпа Д (и)митриевича к Переверзевой Евгении Антоновне о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Во Показать все
Дело по обвинению жит. с. Колбино Колбинской волости Кривенко Ивана Ильича в неявке на поверочный сбор. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Колбино Колбинской волости Шафоростова Семена Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 397 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1857Колбина, слоб. каз.при рч. Потудани.232092401419Церковь православная. Училище. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
756. Колбина, слобода бывшая государственная, при речке Потудани, дворов 132, жителей 956, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, почтова Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Колбина3238слободаКолбинск.1701181
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Колбина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7816Колбиносело51°02'с.ш.38°55'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645412101с Колбиносело