Колесникова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1901
Дата смерти08.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1938
Дочь: Бурова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Колесников Николай
Малая Яблоновка, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1941
Сын: Колесников Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Колесников Николай
Смерть
08.09.1980