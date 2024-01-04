Колесникова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1901

Дата смерти

08.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1938

Дочь: Бурова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай

Малая Яблоновка, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1941

Сын: Колесников Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Колесников Николай

Смерть
08.09.1980
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