Колесников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1938
Дочь: Бурова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Колесникова Евдокия Михайловна
Малая Яблоновка, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1941
Сын: Колесников Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Колесникова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно