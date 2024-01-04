Колесников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1938

Дочь: Бурова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Колесникова Евдокия Михайловна

Малая Яблоновка, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1941

Сын: Колесников Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Колесникова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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