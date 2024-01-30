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Юрченко Максим Григорьевич

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

11.11.1894

Дата смерти

24.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894

Отец: Юрченко Григорий Киприонович

Мать: Юрченко Акелина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.02.1925

Сын: Юрченко Григорий Максимович

Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.09.1926

Сын: Юрченко Вениамин Максимович

Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна

Попал в плен (военное)
24.06.1942
ЦАМО РФ - Ф 58-977520-2645 Участник ВОВ с 8 окт. 1941 по 24 июня 1942 СССР Смоленская обл.,г.Вязьма , попал в плен, Нахождение в плену Польша г.Остроленка, Оflag-57 ,лаг.№-11282, умер в плену. после 2... Показать все
Смерть
24.06.1942

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