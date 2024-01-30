Юрченко Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1894
Дата смерти24.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.02.1925
Сын: Юрченко Григорий Максимович
Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.09.1926
Сын: Юрченко Вениамин Максимович
Мать ребёнка: Юрченко Дарья Тимофеевна
Попал в плен (военное)
24.06.1942
ЦАМО РФ - Ф 58-977520-2645 Участник ВОВ с 8 окт. 1941 по 24 июня 1942 СССР Смоленская обл.,г.Вязьма , попал в плен, Нахождение в плену Польша г.Остроленка, Оflag-57 ,лаг.№-11282, умер в плену. после 2... Показать все
Смерть
24.06.1942