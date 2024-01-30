Юрченко Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1925
Сын: Юрченко Григорий Максимович
Отец ребёнка: Юрченко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1926
Сын: Юрченко Вениамин Максимович
Отец ребёнка: Юрченко Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно