Юрченко Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Дарья Тимофеевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
14.02.1925

Сын: Юрченко Григорий Максимович

Отец ребёнка: Юрченко Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
02.09.1926

Сын: Юрченко Вениамин Максимович

Отец ребёнка: Юрченко Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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