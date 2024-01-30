Юрченко Акелина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиДо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Юрченко Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Куприян Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: (Юрченко) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: Чудновец (Юрченко) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: (Юрченко) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: (Юрченко) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: Юрченко (Бессараб) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Дочь: (Юрченко) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович
Сын: Юрченко Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович