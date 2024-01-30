Юрченко Акелина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Акелина Георгиевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

До 1916

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Юрченко Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Юрченко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
До 15.11.1895

Сын: Юрченко Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Юрченко Куприян Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
25.04.1897

Дочь: (Юрченко) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Юрченко Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
27.12.1900

Сын: Юрченко Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
20.11.1901

Дочь: Чудновец (Юрченко) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Юрченко Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юрченко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Участник ВОВ
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: (Юрченко) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: (Юрченко) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Юрченко Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Юрченко (Бессараб) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: (Юрченко) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Юрченко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Юрченко Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Юрченко Григорий Киприонович

Смерть
До 1916

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