Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Бракосочетание
1753
Муж: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Самсон Ильич
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.04.1769
Сын: Никита Ильич
Отец ребёнка: Илья Леонтьевич
Смерть
1798