Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Муж: Илья Леонтьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самсон Ильич

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1769

Сын: Никита Ильич

Отец ребёнка: Илья Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1798

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