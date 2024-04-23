Илья Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Леонтий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андрей Ильич
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
1753
Жена: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Самсон Ильич
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Самуил Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.09.1766
Сын: Семён Ильич
Мать ребёнка: Ирина Фоминична
Рождение ребёнка
03.04.1769
Сын: Никита Ильич
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Смерть
1770