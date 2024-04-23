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Илья Леонтьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Леонтий Фёдорович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Андрей Ильич

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Жена: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самсон Ильич

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Самуил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1766

Сын: Семён Ильич

Мать ребёнка: Ирина Фоминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1769

Сын: Никита Ильич

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1770

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