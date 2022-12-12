Борщев Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорщев Никифор Андреевич

Борщев Никифор Андреевич

avatar

Место рождения

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Борщев Андрей Григорьевич

Мать: Борщева ?

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Борщева Мария Васильевна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Борщев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Борщева Мария Васильевна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close