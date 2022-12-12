Борщев Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Борщев Андрей Григорьевич
Мать: Борщева ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Борщева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Борщева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борщева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно