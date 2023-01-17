Борщева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно