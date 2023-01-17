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Борщева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Борщев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Борщев Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Борщев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Борщев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Борщев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Борщев Андрей Григорьевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщев Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
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