Стельмашенко (Фофанова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фофанов Николай Моисеевич
Мать: Фофанова Нина
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стельмашенко Михаил
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стельмашенко Михаил
Смерть
1976