Стельмашенко (Фофанова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмашенко (Фофанова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фофанов Николай Моисеевич

Мать: Фофанова Нина

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стельмашенко Михаил

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стельмашенко Михаил

Смерть
1976
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