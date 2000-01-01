Фофанов Николай Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанов Николай Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Стельмашенко Ольга

Мать ребёнка: Фофанова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Олег

Мать ребёнка: Фофанова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова Нина

Смерть
1937
Причина смерти: расстрел
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