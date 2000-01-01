Фофанов Николай Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Стельмашенко Ольга
Мать ребёнка: Фофанова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Олег
Мать ребёнка: Фофанова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фофанова Нина
Смерть
1937
Причина смерти: расстрел