Плужник Павел Владимирович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плужник Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Плужник Владимир Ефимович

Мать: Плужник Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плужник Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плужник Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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