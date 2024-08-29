Плужник Агриппина
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Плужник Акилина Владимировна
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дудка (Плужник) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Яценко (Плужник) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Плужник Павел Владимирович
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лысак (Плужник) Матрона Владимировна
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Плужник Харитон Владимирович
Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович
Смерть
Около 1919
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область