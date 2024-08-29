Плужник Агриппина 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плужник Агриппина

Место рождения

Песчаное, Полтавська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчаное, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Плужник Акилина Владимировна

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дудка (Плужник) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Яценко (Плужник) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Плужник Павел Владимирович

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лысак (Плужник) Матрона Владимировна

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Плужник Харитон Владимирович

Отец ребёнка: Плужник Владимир Ефимович

Смерть
Около 1919
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

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